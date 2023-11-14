Üreticilere yüzde 50 hibeli meyve fidanı

Kocaeli’de Meyveciliği Geliştirme Projesi çerçevesinde üreticilere yüzde 50 hibeli Trabzon hurması, kivi, ahududu ve böğürtlen fidanı desteği sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla başlatılan Meyveciliği Geliştirme Projesi çerçevesinde, üreticilere yüzde 50 hibeli Trabzon hurması, kivi, ahududu ve böğürtlen fidanı desteği verecek.

Yüzde 50 hibeli Trabzon hurması, kivi, ahududu ve böğürtlen fidanı desteği için talepler alınmaya başlandı. Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne 21 Kasım Salı günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekiyor. Üreticiler, en az 1 dekar ve üzeri bahçe kurulumu için fidan desteğinden yararlanabilecek.