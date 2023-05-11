Üreticilere yüzde 50 hibeli yumurta tavuğu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesinde üreticilere yüzde 50 hibeli yerli ırk Atak-S yarka tavuk, yem ve kümes ekipmanı desteği veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, kentte yumurta tavukçuluğun geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen, Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi çerçevesinde, bu yıl da çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk, yem ve kümes ekipmanı desteği sağlanacak.

Doğal ortamlarda beslenen, hastalıklara dirençli ve yılda en az 280 gün yumurtlama özelliğine sahip yerli ve milli Atak-S yarka tavuklar, gelecek kuşaklar için sağlıklı bir dünyada yaşama ve sağlıklı beslenme hakkının savunulmasına da katkı sağlayacak.

Kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına büyük katkı sağlayacak proje ile ayrıca kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de amaçlanıyor.

Desteklerden yararlanmak isteyenlerin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın biogüvenlik kurallarına uygun Kanatlı Hayvan İşletme Tescil Belgesi ile başvurularını 18 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesinin yeni hizmet binasındaki Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne şahsen yapması gerekiyor. Tavukların barınacağı alanların sandviç panel, çelik konstrüksiyon, tuğla, beton, briket, içi ve dışı yıkanabilir tarzda olması gerekiyor. Branda ve tahtadan yapılacak derme çatma çadır ve kümesler kabul edilmeyecek.

Büyükşehir Belediyesi, proje çerçevesinde üreticilere daha önce toplam 55 bin tavuk ile tavuk yemi, çeşitli sayılarda kümes, askılı yemlik ve suluk, folluk, çeltik ve su deposu desteği verdi.