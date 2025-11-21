Üreticiye Tam Destek: Başvurular Başlıyor
İBB ile Silivri Belediyesi'nin işbirliğinde fide, tohum ve mazot destekleri için talep toplama süreci başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Silivri Belediyesi’nin güçlü işbirliği kapsamında, üreticilere yönelik destek programları hız kesmeden devam ediyor. Çiftçilerin nefes almasını sağlayacak kapsamlı destekler için talep toplama dönemi resmen başladı.
Program kapsamında fide desteği, silajlık mısır tohumu, yağlık ayçiçeği tohumu, mazot desteği, kuru fasulye tohumu ve nohut tohumu gibi birçok kalemde destek sunulacak.
Başvurular İçin Tarih Ve Adresler
25-26-27 Kasım
Değirmenköy Muhtarlığı
9-10-11-12 ve 15 Aralık
Müjdat Gürsu Spor Tesisleri
Üreticilere Çağrı
Bereketli toprakların güçlenmesi ve tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaya katılmak isteyen tüm üreticiler, belirtilen başvuru noktalarına davet ediliyor.
Silivri’de üretimin devam etmesi, çiftçinin güçlenmesi ve tarımsal kalkınmanın sürdürülebilmesi için sunulan destekler, bölge çiftçileri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.