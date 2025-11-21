Üreticiye Tam Destek: Başvurular Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Silivri Belediyesi’nin güçlü işbirliği kapsamında, üreticilere yönelik destek programları hız kesmeden devam ediyor. Çiftçilerin nefes almasını sağlayacak kapsamlı destekler için talep toplama dönemi resmen başladı.

Program kapsamında fide desteği, silajlık mısır tohumu, yağlık ayçiçeği tohumu, mazot desteği, kuru fasulye tohumu ve nohut tohumu gibi birçok kalemde destek sunulacak.

Başvurular İçin Tarih Ve Adresler

25-26-27 Kasım

Değirmenköy Muhtarlığı

9-10-11-12 ve 15 Aralık

Müjdat Gürsu Spor Tesisleri

Üreticilere Çağrı

Bereketli toprakların güçlenmesi ve tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaya katılmak isteyen tüm üreticiler, belirtilen başvuru noktalarına davet ediliyor.

Silivri’de üretimin devam etmesi, çiftçinin güçlenmesi ve tarımsal kalkınmanın sürdürülebilmesi için sunulan destekler, bölge çiftçileri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.