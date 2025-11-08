Ürolojide güncel cerrahi teknikler canlı uygulamayla aktarıldı

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde düzenlenen "İstanbul Penile Prosthesis Workshop" kapsamında, yurt dışından gelen ürologlar canlı cerrahi uygulamalarıyla penis protezi ameliyatlarının tüm aşamalarını yakından izledi.

Etkinliğe İtalya, Belçika, Brezilya ve Türkiye’den alanında uzman hekimler katıldı. Ameliyathanede gerçekleştirilen operasyon, hastanenin konferans salonuna canlı olarak aktarıldı. Katılımcılar ameliyatı anlık olarak takip ederek cerrahi teknikleri ve uygulama inceliklerini gözlemleme imkanı buldu.

"Erektil disfonksiyon tedavisinde kalıcı çözüm"

Toplantının açılışında konuşan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ege Can Şerefoğlu, penis protezi ameliyatlarının oral tedavi, enjeksiyon ya da şok dalga tedavilerine yanıt vermeyen ileri düzey erektil disfonksiyon hastalarına uygulandığını belirtti. Prof. Dr. Şerefoğlu, "Temel amaç, hastanın doğal cinsel ilişkiyi yeniden sürdürebilmesini sağlayacak kalıcı ve güvenilir ereksiyon kapasitesini geri kazandırmaktır" dedi.

"Sağlık turizmiyle operasyon sayısı artıyor"

Türkiye’de bu ameliyatlara olan ilginin giderek arttığını belirten Şerefoğlu, "Hem hastaların farkındalığının yükselmesi hem de cerrahi tekniklerin ve implant kalitesinin gelişmesiyle penis protezi uygulamaları yaygınlaştı. Ayrıca sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelen hastalarla birlikte operasyon sayılarında artış yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Şerefoğlu, ameliyat başarısında uygun hasta seçimi, cerrahın deneyimi ve enfeksiyon kontrolünün hayati önem taşıdığını da vurguladı.

"Canlı cerrahi, genç hekimler için eşsiz bir öğrenme fırsatı"

Prof. Dr. Şerefoğlu, canlı cerrahilerin özellikle genç hekimler açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu tür uygulamalar, teorik bilgilere ek olarak ameliyat sırasındaki karar verme süreçlerini gözlemleme fırsatı sunar. Genç hekimler komplikasyon yönetimi, ekip koordinasyonu ve farklı cerrahi teknikleri doğrudan izleyerek deneyim kazanır" dedi.

"Hasta memnuniyeti yüzde 90’a ulaşıyor"

Penis protezi cerrahisinin fiziksel olduğu kadar psikolojik açıdan da hastaya büyük katkı sağladığını ifade eden Şerefoğlu, "Başarılı bir protez cerrahisi hastaya yalnızca ereksiyon değil, özgüven ve yaşam kalitesini de geri kazandırır. Literatürde hasta memnuniyeti yüzde 85-95, partner memnuniyeti ise yüzde 80-90 oranında bildirilmektedir" bilgisini paylaştı.

Uluslararası bilgi paylaşımı

Etkinlikte İtalya’dan Dr. Marco Falcone, Dr. Gabriele Antonini, Belçika’dan Dr. Sam Ward ve Brezilya’dan çok sayıda hekim yer aldı.

Workshop kapsamında hasta seçimi, bilgilendirme süreçleri, implant tipleri, cerrahi teknikler, komplikasyon yönetimi ve ameliyat sonrası hasta takibi gibi konular detaylı biçimde ele alındı. Katılımcılar hem teorik oturumlarda hem de canlı cerrahi yayınında uluslararası düzeyde bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirdi.

Öte yandan, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Misafir öğretim üyesi Prof.Dr. Marco Falcone, üniversitenin konferans salonunda ürolojide güncel tedavi teknikleriyle ilgili öğrencilere ders verdi.