Ürün testi yaparken patlamış: Kimyasal patlamada patron da yaralandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki matbaa mürekkebi yapan bir boya fabrikasında kimyasal patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık edilirken, patlamanın etkisiyle yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edilmişti.

Test sırasında patlamış

Ayrıca patlamanın sebebinin ürün testi yapılırken döktükleri malzemenin parlaması sonucu olayın yaşandığı öne sürüldü. Patlamada ağır yaralanan 3 kişiden birinin firma patronu Ömer Asım Eralp, Üretim Müdürü Mustafa Remzi Emanet ve Operatör Veli Gümüş olduğu öğrenildi.

Kimyasal patlamaya ilişkin geniş çaplı soruşturma devam ediyor.