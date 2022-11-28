Ürün ve tasarımlarla atık azaltımına dikkat çektiler

SUBÜ Ferizli MYO Moda Tasarımı Programı ve Grafik Tasarımı Programı öğrencileri Avrupa Atık Azaltım Haftası çerçevesinde hazırladıkları ürün ve tasarımları Sakarya MYO’da sergiledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı ve Grafik Tasarımı Programı, 19-27 Kasım tarihlerindeki Avrupa Atık Azaltım Haftası çerçevesinde ‘Döngüsel & Sürdürülebilir Tekstil’ temalı kampanyada yer aldı. Öğretim Görevlisi Zehra Vahapoğlu koordinatörlüğündeki öğrencilerin atık durumdaki kumaş, kullanılmayan giysiler, el işi dantelleri, el dokuması kumaşları ile ürettikleri çanta ve yastık gibi ürünler Sakarya Meslek Yüksekokulu’nda sergilendi.

Aynı sergide Grafik Tasarımı Programı öğrencilerinin ‘Sürdürülebilirlik İçin Grafiksel Farkındalık’ başlığıyla Doç. Dr. Asım Topaklı koordinatörlüğünde hazırladıkları tasarımlar da sergilendi. Sergilerin organizasyonu ise Çevre ve Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Hulusi Dede tarafından gerçekleştirildi.