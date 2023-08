Ürünlerinizi hiç yorulmadan Rusya pazarında satabileceksiniz

TAKİP ET

Ayda 60 milyondan fazla kullanıcının ziyaret ettiği Rus Pazar yeri Ozon Global, Türk satıcılara Rusya’da ki işlerini büyütme ve satışlarını artırma konusunda fırsat sunuyor. Marka, düzenlediği forumda pazara girmek isteyen Türk satıcılara yeni ipuçları verdi.

Hızla büyümekte olan Rus pazar yeri Ozon, her yıl İstanbul’da düzenlediği COM.E ON Forum’a ev sahipliği yaparak gelecek yıl için Türkiye’de iş geliştirme planlarını açıkladı. Foruma 400’den fazla Türk perakende markası, girişimci ve tekstilci katıldı. Ozon’un sınır ötesi ticaret alt birimi olan Ozon Global, Rus tüketicilerin yurt dışından gelen mallara artan ilgisi ışığında ürün yelpazesini genişletmek için geçen yıl Türkiye pazarına girdi. Ağustos 2022’de şirket, yerel girişimcilerle işbirliğini genişletmek için Türkiye’de bir ofis açtı.

Giyimden, elektroniğe birçok Türk malı ise Rusya’da yüksek talep görüyor. Bu da Türkiye’den, Rusya’ya alınan siparişlerde yaklaşık 41 kat artış ve yıllık bazda pazar yerinde 9 kat artışla 800 bin ürün kaleminin oluşmasına yol açtı. Ayda 60 milyondan fazla kullanıcının ziyaret ettiği Ozon’da 800’den fazla aktif Türk satıcısı bulunuyor. Ozon Global ise Türkiye’den Rusya’ya ve sınır ötesi ticaret hacmini artırarak, Türk girişimcilerin Rusya pazarına girmelerindeki mevcut engelleri aşmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Rusya’daki müşterilerin yabancı satıcıların mallarına olan ilgisindeki artış da dikkatlerden kaçmıyor. Ozon Global aracılığıyla Rusya’ya mal satarak işlerini büyütmek isteyen satıcılara eşsiz bir fırsat sunuluyor.

Ozon hakkında

Ozon, her ay on milyonlarca ziyaretçisi olan, hızla büyüyen bir çevrimiçi pazar yeri ve gelişmiş bir lojistik ağı olarak biliniyor. Ozon aktif olarak çevrimiçi bir platform olarak gelişiyor, mağaza vitrinindeki ürün yelpazesinin yüzde 90’ından fazlası şimdiden pazar yeri ortakları tarafından oluşturuluyor. Şu anda 250 binden fazla satıcı, kitap ve giyimden gıda ve sağlık ürünlerine kadar 20’den fazla kategoride 196 milyondan fazla ürün üretiyor. Ayda 60 milyondan fazla kullanıcı Ozon’u ziyaret ediyor. Ayrıca Ozon, gelişmiş lojistik altyapısı sayesinde şimdiden yaklaşık 37 milyon müşteri sipariş alıyor.

“Bizim amacımız her zaman büyümek”

2023 yılındaki ana hedeflerinden bahseden ve Rusya pazarını Türkiye’ye ilk getiren firma olduklarını söyleyen Ozon Global Türkiye Başkanı Hazal Maraş, “2023’te ki ana hedefimiz satıcı sayımızı ve ürün kategorilerimiz ile seçeneklerimizi arttırmaktı. Son 6 ay için ekstra yüzde 80 bir büyüme planlıyoruz. Hedefimiz bu ve buna ulaşacağız gibi gözüküyor. Bunun dışında lojistik maliyetlerini azaltmak, satıcılara daha fazla ulaşılabilirlik diğer amaçlarımızdan bir tanesiydi ve bunları tamamladık. Her zaman büyümek bizim amacımız. Türkiye’ye daha fazla para kazandırmak ve bir satıcıya Rusya pazarını anlatmak, Rusya pazarının ihtiyaçları ile müşteri davranışlarını öğrenmek gerekiyor. Bu pazar çok büyük ve bunun farkında değiliz. Rusya pazarını Türkiye’ye ilk getiren biziz, bu çok büyük bir avantaj. Ve buna ne kadar hızlı katılırsa aslında satıcılar, başta girenler her zaman avantajlı olacak. Bu pazar dünyada hiç bitmeyecek ve dünyanın en büyük pazarlarından bir tanesi. Türkiye’nin orada bilinirliğini arttırmak hem bizim için gurur ve fırsat” dedi.

“Çok kolay bir lojistik sistemine sahibiz”

Lojistik sürecinin nasıl işlediğini anlatan Maraş, “Bir satıcı Ozon Global sistemine girdiği zaman biz ona beraber çalıştığımız lojistik ortaklarını ve tekliflerini sunuyoruz. Satıcı istediği partneri seçiyor ve ardından satıcının süreci bitiyor. Dünyanın en kolay lojistik sistemine sahibiz. Aslında satıcı hiçbir şey yapmıyor, her şeyi biz yapıyoruz. Tek şey siparişi döndürmek. Sipariş geldiğinde satıcı, belirlediğimiz 29 teslimat noktamızdan birine ürünü göndermesi. Ya da lojistik ekibimiz kapıdan aldırıyor, beraber çalıştığı iş ortağına bağlı olarak. Daha sonra ürün farklı aşamalardan geçerek 5 - 10 iş günü içerisinde Rusya’daki son müşteriye tarafımızdan teslim ediliyor. En son aşamada da satıcımıza ödemeleri yapılırken, lojistik ücretleri oradan kesiliyor ve biz lojistik partnerine kendi aramızdaki operasyonla iletiyor oluyoruz” diye konuştu. Rusların Türk firmalarına karşı güvenine de değinen Maraş, “Çok kuvvetli ve gün geçtikçe artıyor. Türkiye pazarının oraya ürün gönderdiğini anlayan çoğu müşteri memnun kalarak hep geliyor. Bize ulaşmak isteyen herkes maksimum 1 hafta içerisinde geri dönüş alır ve bu hep böyle olacak, ekibimiz arttıkça ” şeklinde konuştu.