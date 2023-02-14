Uşak Üniversitesi'nden deprem bölgesine 2 yardım tırı gönderildi

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrasında Uşak Üniversitesi yardım çalışmalarına devam ederken son olarak 2 adet yardım ıtırı deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Depremin ilk günlerinde Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın başkanlığında toplanan Uşak Üniversitesi Senatosu, hiçbir öğrencinin mağdur olmaması için eğitim öğretime yönelik kararlar aldı. İlk günden itibaren tüm idari ve akademik personel ayni ve nakdi yardım yapmaları için Valilik ve AFAD yardım hatlarına yönlendirildi. Ardından öğrencilerden ve personelden oluşan üniversite ekipleri destek için bölgeye gitti.

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ardından Uşak Üniversitesi ilk günden itibaren Uşak Valiliği koordinasyonunda başlatılan ayni ve nakdi yardım kampanyasına destek oldu. AFAD’ın deprem bölgesi için belirlediği ihtiyaçlara göre Uşak Üniversitesi topladığı ayni yardımların ilk etabı deprem bölgesine gönderildi. Bu yardımlar içerisinde, Uşak Üniversitesi çalışanlarının tedarik ettikleri 5 binin üzerinde bulunan battaniye yüklü 1 tırla AFAD’ın bölgedeki hastanelerin ihtiyacı olarak bildirdiği 1 tır hijyen ve temizlik malzemesi bulunuyor. Bölgeye ulaştırılacak yardımlar Kahramanmaraş AFAD koordinesinde dağıtılacaktır.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, son yüzyılın en büyük afeti olan depremde milletimizin birlik ve beraberlik içinde seferber olduğuna dikkat çekerek ‘‘Biz de Uşak Üniversitesi olarak ilk günden itibaren tüm imkânlarımızı seferber ettik. Hemen yardım kampanyası başlattık. İlk 2 gün deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan battaniye için kampanya düzenledik. Ayrıca tüm idari ve akademik personelimiz ayni ve nakdi yardım yapmaları için Valiliğimiz ve AFAD yardım hatlarına yönlendirildi. AFAD koordinesinde depremzedeler için başlattığımız ayni yardım kampanyasında bugüne kadar toplanan battaniye, hijyen ve temizlik malzemeleri, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere bugün yola çıkıyor” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta üniversitemizden gönüllü öğrencilerimizin Mersin ve Hatay’a lojistik desteğe, temizlik görevlilerimizin ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde yapılan çalışmalara destek olmak üzere bölgeye gittiklerini belirten Prof. Dr. Savaş “Ayrıca deprem bölgesinden Uşak’ımıza gelen depremzedelere psikolojik destek veren Psikoloji Bölümü ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim elemanlarımız var. Öğrencilerimize ve personelimize teşekkür ediyorum. Yardımlar gelmeye devam ediyor. Bu yardımları Valiliğimiz ve AFAD koordinesinde ihtiyaç duyan şehirlere göndereceğiz. Milletimiz sahip olduğu birlik ve beraberlik ruhuyla her türlü zorluğun üstesinden gelmektedir. Bu zorlu günlerin de üstesinden geleceğiz’’ ifadelerini kullandı.