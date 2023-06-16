Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: 'Depremin şakası yok, el birliğiyle bu şehri yenileyeceğiz'

Üsküdar’da “Büyük Dönüşüm” sloganıyla Yavuztürk Mahallesinde kentsel dönüşüm temel atma töreni düzenlendi. Başkan Türkmen, “Depremin şakası yok. 6 Şubat’ta gördük. Ne yazık ki çok büyük bir deprem yaşadık. Şimdi artık vatandaşlarımızla el birliğiyle bu şehri yenileyeceğiz. Devlet, vatandaş iş birliğiyle ancak bu mümkündür” dedi.

Üsküdar’da “Büyük Dönüşüm” sloganıyla hız kesmeden yürütülen ve depreme dayanıksız binaların dönüştürüldüğü kentsel dönüşüm faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede Yavuztürk Mahallesi’nde geliştirilen kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı. Düzenlenen temel atma törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Belediye birim müdürlerinin yanı sıra çok sayıda mahalle sakini katıldı.

“Üsküdar’da kentsel dönüşüm epeyce hız kazandı”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bizim Üsküdar’da boğaz bölgelerimizin en yoğun mahallelerinden birisi Yavuztürk mahallemiz. Bu mahallemizde daha önceki dönem buranın imar problemini biz çözmüştük. Şimdi bu imardan sonra burada kentsel dönüşümler, binaların yenilenmesi süreci epeyce hız kazandı. Bugün de burada Üsküdar Belediyesi olarak buradaki parsel sahipleriyle, hissedarlarla yaptığımız anlaşma gereği burada toplamda 72 tane bağımsız bölümün temelini atıyoruz. İnşallah süratle tamamlayıp hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz. Bizim için burada aslolan şudur; Vatandaşlarımız, hisse sahipleri, buradaki tapu sahipleri bizimle anlaştıkları takdirde bu binaların yıkılıp yapılması süreci bize ait. Kimseden bir para talep ettiğimiz de yok. Yeter ki evlerini tahliye edip boşaltsınlar. Zaten kira yardımları da yapıyoruz. Ve hızlıca bu süreçleri ilerletiyoruz” diye konuştu.

“Depremin şakası yok”

Başkan Türkmen konuşmasının devamında, “Sayın Cumhurbaşkanımız seçim öncesi değişik platformlarda hep ifade ettiler. Özellikle kentsel dönüşümde artık çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor, hele İstanbul’da, hele Üsküdar’da. Çünkü ciddi bir bina stokumuzun depremsellik açısından sıkıntısı var. Eski ve yorgun binalar. Depremin şakası yok. 6 Şubat’ta gördük ne yazık ki çok büyük bir deprem yaşadık. Şimdi artık vatandaşlarımızla el birliğiyle bu şehri yenileyeceğiz. Devlet, vatandaş iş birliğiyle ancak bu mümkündür. Dolayısıyla biz vatandaşımızın böyle güzel, sağlıklı binalarda, statik açısından sağlam, kavi binalarda otursunlar diye bütün gücümüzle vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.