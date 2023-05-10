Üsküdar Belediyesi iş arayanları ve iş verenleri Boğaziçi İstihdam Zirvesi'nde buluşturdu

Üsküdar Belediyesi, iş arayanları ve işverenleri Türkiye’nin en büyük istihdam platformlarından biri olan Boğaziçi İstihdam Zirvesi’nin açılışında bir araya getirdi.

Üsküdar Belediyesi, Boğaziçi İstihdam Zirvesi ile on binlerce kişiyi iş sahibi yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Türkiye’deki istihdam merkezleri arasında 1. seçilen Üsküdar İstihdam Merkezi ile iş arayanların kariyer hayatlarına kılavuzluk eden Üsküdar Belediyesi, zirve aracılığıyla Türkiye’nin istihdamına en büyük katkılardan birini sundu. İş arayanları ve işverenleri buluşturan Türkiye’nin en büyük istihdam platformlarından biri olan Boğaziçi İstihdam Zirvesi ile başta gençler olmak üzere iş arayan herkesin kariyer yolculuğuna rehberlik etti.

Hayalindeki işi bulmak için istihdam zirvesine gelen Emre Köy,“ Fuar çok güzel burada tüm firmalar var. Hepsiyle tek tek konuşma fırsatımız oldu. Ne tür pozisyonlarda açık olduğunu gelip görmüş olduk” dedi,

Açılışı gerçekleştirilen dev zirve 10- 11 Mayıs tarihleri arasında istihdam sorunlarına çözüm bulacak.