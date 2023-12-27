Üsküdar Caddesi 3. etap aydınlatma ve yenileme projesi tamamlandı

Şile Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla pek çok farklı noktada hayata geçirdiği prestij cadde ve sokak yenileme çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Üsküdar Caddesi üzerinde Vasiyet Tepesi ile Kumbaba Caddesi arasında kalan alanda sürdürülen çalışmalar tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: “Şile İstanbul’un parlayan yıldızı”

Çalışmaların tamamlanmasının ardından proje alanını ziyaret eden Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, bir kez daha Şile’nin ve Şile halkının her şeyin en iyisine lâyık olduğunun altını çizerek, “Şile’ye yakışır başka bir projeyi daha vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İlçemizin çehresini geliştiren projelerimizin bir diğeri olan Üsküdar Caddesi 3.Etap Aydınlatma ve Yenileme Projemizi tamamlayarak, hemşehrilerimizin kullanımına açtık. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Şile için aşkla çalışmaya ve katma değer üretmeye devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Üsküdar Caddesi’nin yıldızı parlıyor

Üsküdar Caddesi, Şile Belediyesi tarafından etap etap tamamlanan çalışmalarla tamamen yeni bir çehreye kavuştu. Yaz aylarında en önemli cazibe merkezlerinden biri olan Üsküdar Caddesi, 1.ve 2. etap çalışmalarından sonra tamamlanan 3. etap aydınlatma ve yenileme çalışmaları ile daha estetik ve bütüncül bir görünüm kazandı. Kumbaba Caddesi’nden başlayan ve Şile Kent Meydanı’na kadar uzanan aks üzerinde; özel tasarım aydınlatma direkleriyle beraber, Şile Bezi’nin en bilinen motiflerinden olan “Büyük Selçuklu Yıldızı” motifli led armatürler kullanıldı. Çalışmalar kapsamında 5 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi ve yol boyama çalışmaları yapıldı.

Prestij caddeleri ile Şile’nin çehresi değişiyor

2019’dan bugüne toplamda 10 farklı cadde üzerinde, 15 farklı etapta sürdürülen ve tamamlanan prestij cadde ve sokak yenileme çalışmaları ile 17 kilometrelik alan yenilenerek daha estetik ve konforlu bir görünüme kavuşturuldu. Yenilenen aydınlatma direkleri, tematik led armatürler, kent mobilyaları, yaya ve bisiklet yolları ile peyzaj uygulamalarını kapsayan çalışmalar ile toplamda 182 milyon TL’lik yatırım vatandaşların kullanımına sunuldu.

Şile Belediyesi tarafından projelendirilen ve kendi öz kaynakları ile hayata geçirilen prestij cadde uygulamaları ilçe sakinleri tarafından beğeni ile karşılanırken, ilçenin turizm potansiyeline ve kent kimliğine de ayrı bir katma değer sağlıyor.