Üsküdar'da 'kız meselesi' yüzünden çocukluk arkadaşını silahla vurarak öldürdü

TAKİP ET

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bir kişi, çocukluk arkadaşını kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurarak öldürdü.

Eski sevgilisinin evinin yakınında yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Üsküdar’da dün sabah saat 05.30 sıralarında Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi Balcılar Yokuşu’nda bulunan Sırrı Can Şimşek’in evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serhat A. (27), çocukluk arkadaşı olan Sırrı Can Şimşek’in (27) evine geldi. İddiaya göre, Serhat A. yaklaşık bir yıl önce kız arkadaşından ayrıldı. Daha sonra Sırrı Can Şimşek, aynı kızla görüşmeye başladı. Şimşek, evde oturdukları sırada arkadaşı Serhat A.’ya sevgilisiyle çektikleri videoları gösterdi. Serhat A., Şimşek’e ’Bunu yaptın mı?’ diye sordu. Şimşek ise bu durumu onayladı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle arkadaşı Serhat A.’nın tabancasından çıkan kurşunlarla kasık ve göğüs bölgesinden yaralanan Şimşek, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Serhat A. kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Eski kız arkadaşının evinin yakınında yakalandı

Ardından Serhat A., eski kız arkadaşının yaşadığı Büyükçekmece’deki evine giderek, annesiyle birlikte yaşayan kızın kapısını çaldı ancak kapı açılmadı. Serhat A., kızın evinin yakınında yakalandı. Sırrı Can Şimşek’in 5 suç kaydı olduğu, Serhat A.’nın ise 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olay yerinde 4 kovan, 1 fişek ele geçirildi. Kısa sürede yakalanan şüphelinin ’susma’ hakkını kullandığı öğrenildi. Polis yaptığı incelemede olayda kullanılan silahı ele geçirdi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cinayet şüphelisinin olayın ardından kaçtığı anlar kamerada

Serhat A.’nın cinayeti işledikten sonra Sırrı Can Şimşek’in evinden çıkıp taksiye bindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Serhat A.’nın taksiye bindiği görülüyor.