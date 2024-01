Üsküdar'da 'Osmanlı Filistin'ine Üç Boyutlu Yolculuk' sergisi açıldı

TAKİP ET

Üsküdar’da Filistin’in tarihi ve Osmanlı Devleti’nin bütün inançlara gösterdiği saygının bir tarihi kanıtı olarak görülebilecek "Osmanlı Filistin’ine üç boyutlu yolculuk" sergisi düzenlenen törenle açıldı. Açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Ortadoğu üzerine araştırmalar yapan koleksiyoner Murat Kargılı’nın katıldığı program büyük ilgi gördü.

Açılışta konuşan Murat Kargılı, "Stereoskobik fotoğraflar, 1850 ve 1930’lu yıllar arasında milyonlarca amatör ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından üretilmiştir. Bugün maalesef hiçbirimizin hafızasında kalmamış olan bu fotoğraf bizi yakın gerçekliğe doğru taşıyan bir materyaldir. Yazarken, çizerken, okurken tarihi ete kemiğe bürünen bir materyaldir. Geçmiş ve gerçeklikle köprü kurabilmemizi sağlayan bir materyaldir. Çok uzun zamandan beridir bunu sizlerle paylaşmayı hayal ediyordum. Her şeyin ötesinde ülkemizde ilçemize kültür ve sanatlarında yepyeni bir vizyon katan kıymetli başkanımız Hilmi Türkmen’e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "Bu anlamlı buluşmaya, bu özel sergiye teşrif ettiniz zaman ayırdınız her birinize şükranlarımı sunuyorum. Değerli dostlar Kudüs merhum Sezai Karakoç’un ifadesi ile gökte inşa edilip yere indirilen şehir. Kudüs kubbeler şehri. Ona bakınca Biz Mescid-i Aksa’yı, Kubbestüs Sahrayı görüyoruz. Kudüs bizim her şeyimiz. Kudüs 3 Fatih’in şehri. Hz. Ömer, Selahattin Eyyubi ve Yavuz Sultan Selim’in şehri. Zaten Filistin deyince aklımıza Kudüs geliyor. Dolayısıyla böyle özel bir anlamı var Kudüs’ün bizim için. Tabii bugüne geldiğimizde yüreklerimiz yanıyor içimiz kan ağlıyor ne söylesek meramımızı anlatamayız. Gazze Filistin Kudüs... Ne yazık ki sözüm ona medeni dünyanın gözü önünde artık herkes alıştı, her gün günde 50 kişi katlediliyor. Katliamdan öte bir soykırıma bütün dünya seyirci. Böyle acı bir tablo acı bir hayat. Böyle bir psikolojiye bu ortamda siz kıymetli dostlarımızla beraber anlamlı bir sergideyiz. Bir de Filistin’e, Kudüs’e 3 boyutlu bakalım. Sağ olsun sevgili Murat Kargılı kendi özel koleksiyonunda çok güzel eserleri sizlerin hizmetine sunuyor. Onun için Üsküdar Belediyesi olarak bu eserleri fotoğrafları tabloları kitap haline getirdik. İnşallah sizlere takdim edeceğiz. Bu serginin bizim için ayrı bir önemi daha var. Bu topraklar bizim hem kutsalımız hem de bu topraklar bize aslında miras. Sahip çıkmamız lazım. Gençlerimizin, yeni kuşağın bu hatıraları unutmaması lazım" ifadelerini kullandı.

Program daha sonra Başkan Hilmi Türkmen’in Murat Kargılı’ya plaket takdimi ile son buldu. Başkan ve katılımcılar hep beraber sergiyi gezdiler.

Sergiyle ilgili konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün Üsküdar'da Nevmekan sahilde çok özel bir sergiyi daha sanatseverlerle buluşturuyoruz. Osmanlı'nın Kudüs'ü Osmanlı'nın Filistin'i adlı 3 boyutlu bir resim sergisi bu. Sağ olsun iş insanı, Üsküdarlı Murat Kargılı'nın Özel koleksiyonundan seçilmiş fotoğraflar. Ve 3 boyutlu insanların ona bakabileceği bir sistemi Nevmekan sahil galeride sanat severlerin hizmetine sunuyoruz. Buradan tüm sanatseverleri, İstanbulluları, Üsküdarlıları bu sergiyi görmeye davet ediyorum" dedi.