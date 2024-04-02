Üsküdar'da akşam denize girerek kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor

Üsküdar’da dün akşam yüzmek için denize giren bir şahıs gözden kayboldu. Denizde yüzerek gözden kaybolan ve bir daha haber alınamayan şahsı arama çalışmaları devam ediyor. Yapılan arama alışmaları ise dronla havadan görüntülendi.

Olay, dün Üsküdar sahilinde saat 22.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs kıyafetlerini ve kişisel eşyalarını bırakarak denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra denizde kaybolan şahıs için çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, denizde kaybolan şahsı arama kurtarma çalışmalarına başladı. Denize yüzmek için giren ve yaklaşık 14 saattir haber alınamayan şahsı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.