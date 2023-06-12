Üsküdar'da alev alev yanan ahşap bina küle döndü

Üsküdar’da ana cadde üzerinde bulunan metruk ahşap bir bina çıkan yangında küle döndü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonucu ahşap bina enkaza dönüştü.

Yangın, Uskudar Altunizade Mahallesi Mahir İz Caddesi üzerinde bulunan metruk durumda olduğu belirtilen ahşap bir binada 11.30 sıralarında çıktı. Yangının büyümesi üzerine vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Üsküdar ve Kadıköy’den itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, yangın sebebiyle caddede önlem alarak trafiğin akışını sağladı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan ahşap binaya müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürürken, polis ekipleri ahşap binada çıkan yangının çıkış sebebini araştırıyor.