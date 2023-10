TAKİP ET

Üsküdar’da anaokulu öğrencileri, Cumhuriyetin 100’üncü yılını coşkuyla kutladı. Anaokulu öğrencilerinin 29 Ekim kutlamaları için hazırladığı gösteriler ilgiyle izlendi.

Anaokulu öğrencileri Cumhuriyet’in 100’üncü yılını Üsküdar’da coşkuyla kutladı. Folklor ekibinin gösterisi sonrası anaokulu öğrencileri hazırladıkları dans gösterisi ile büyük beğeni topladı. Renkli görüntülerin yaşandığı törende minikleri anne-babaları da yalnız bırakmadı. Öğrenciler Atatürk şiirleri okuyup, şarkılar söyledi.

“Cumhuriyet coşkusunun çocuklarımıza verebilmek için elimizden geleni yaptık”

Engin Ufuklar Anaokulu’nun sahibi Engin Çakmak, “Cumhuriyet coşkusunn çocuklarımıza verebilmek için elimizden geleni yaptık. Uzun süredir bu gösterileri yapmak için çalıştılar. Velilerimiz de gününde kutlanmasını istediler. Çocuklara ne yönde ne verebilirsek her şeyi alıyorlar. Yeter ki doğru şeyleri vermek gerekiyor, onlar gerisini getiriyor. Çocuklar bizim için her şeyden önemli. Elimizden geldiği kadar etkinlikler, el sanatları gibi her şeyde dolu dolu bir kurumuz” şeklinde konuştu.

Anaokulu Müdürü Uğur Ural ise, “Öncelikle cumhuriyetin, özgürlüğün 100. yılını yaşamaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Bunu bize bahşeden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

“Bu ülkeye sahip olduğumuz için mutlu ve gururluyuz”

Öğrenci velisi Halil Bebek, "Bu bizim 100. yıl bayramımız. Bizim için çok değerli, çok önemli. Buradan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e bize bu ülke sınırlarını bıraktığı için çok teşekkür ediyoruz. Biz de geleceğimiz olan çocuklarımıza bu milli bayramı aşılamayı hedefliyoruz. Bu ülkeye sahip olduğumuz için mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.