Üsküdar'da araçla 4 metre yükseklikten düştü, kameraya kalp işareti yaptı

Üsküdar’da bir sürücü yolun kaygan olması sebebiyle önüne çıkan araca çarpmamak için frene basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti ve 4 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, basın mensuplarına gülümseyerek kalp işareti yaptı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 14.30 sıralarında Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Kerem Sokak’ta meydana geldi. Seyir halinde olan Wolkswagen marka 34 FEL 925 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Demir, önüne çıkan başka araca çarpmamak için frene bastı. Aracın kaymasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir evin bahçesine uçtu. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen araç sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bahçeye düşen sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gülümseyerek kalp işareti yaptı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta ise maddi hasar oluştu.

"Yine ölmedik, çok şükür"

Araç sürücüsü Ali Demir, "Yokuştan aşağı iniyordum. Bir anda karşıma araba çıktı. İnşaat çalışması olduğu için yerlerde betonlar vardı, arabanın freni tutmadığı için buradan aşağı uçtum. Yine ölmedik, çok şükür. Bende bir şey yok ağabey çok şükür, bir sıkıntım yok. 4 metrelik bir alan, siz de gördünüz. Çok şükür bahçede kimse yoktu" dedi.