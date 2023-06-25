Üsküdar'da asırlık çınar ağacının caddeye devrilmesi kameraya yansıdı

Üsküdar Çengelköy’de devasa büyüklükteki bir çınar ağacı kökünün çürümesi sonucunda ana caddeye devrildi. Cadde üzerindeki bir binaya da zarar veren çınar ağacı sebebiyle cadde trafiğe kapatıldı. Ağacın devrilme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar Çengelköy’de devasa büyüklükteki bir çınar ağacı kökünün çürümesi sonucunda ana caddeye devrildi. Olay, Üsküdar Çengelköy Mahallesi Çengelköy Caddesi üzerinde bulunan devasa büyüklükteki bir çınar ağacı kökünün çürümesi sebebiyle caddeye ve cadde üzerindeki iki katlı binanın üzerine gürültüyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan, Pazar günleri oldukça kalabalık olan bölgenin bayram tatili sebebiyle tenha olması olası bir faciayı önledi. Polis tedbir amaçlı caddeyi trafiğe kapattı. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri önlem aldı. Görevliler, olay yerine getirilen bir vince çıkarak devrilen ağacın dallarını kesti. Çınar ağacının parçalara ayrılarak kaldırılmasından sonra cadde trafiğe açıldı. Öte yandan çınar ağacının devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“150 yıllık ağaçtı”

Olayla ilgili konuşan Mehmet Karaca, “Ağacımız en azından 150 senelik vardı. Devamlı araçlar çarpıyordu. Allah’tan o sırada kimse geçmiyordu. Birdenbire sesler geldi ve devrildi. Burada bu tür ağaçlardan çok var. Bunlar yaşlı ağaçlar önlem alınması lazım. Ses duyunca baktığımda devrildiğini gördüm. Daha önce çınar altında da olmuştu. Orada bir kişi ölmüştü” dedi.

Furkan Bozkurt isimli vatandaş, “Dışarı çıkmıştım ses geldi. Saniyeler sonra evlerin üzerine ağaç devrildi. Camlar kırıldı. Arkadaşlarımızla kafe ve ağacın altını kontrol ettik, Allah’tan kimse yoktu. İlk biz deprem oldu zannettik, çok korktuk” diye konuştu.

Basir Hoşer isimli vatandaş ise, “Ben bildim bileli burada ağaç var. Kafenin tentesi ve binanın camları kırıldı. İyi ki kimsenin üzerine devrilmedi” ifadelerini kullandı.