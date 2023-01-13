Üsküdar'da çocukların kumbara paraları ihtiyaç sahiplerine 'yardım' oldu

Üsküdar’da 16 çocuk örnek bir davranışa imza attı. Çocuklar, mahalle muhtarına giderek kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarla durumu olmayan yaşlılar için alışveriş yapmak istediklerini belirtti. Burhaniye Mahallesi muhtarı ile birlikte alışverişe çıkan çocuklar aldıkları ürünleri mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara dağıttı.

Üsküdar Burhaniye Mahallesi’nde 16 ilkokul öğrencisi çocuk, muhtar Kadir Uğurtay’a giderek mahallede ihtiyaç sahibi yaşlıları ziyaret etmek ve onlar için alışveriş yapmak istediklerini söyledi. Çocukları geri çevirmeyen muhtar Uğurtay çocuklar ile birlikte markete giderek çocukların kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları ile çeşitli ürünleri satın aldılar. Aldıkları ürünler ile mahallede bulunan ihtiyaç sahibi yaşlıları ziyaret eden çocuklar ürünleri ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara teslim ederek örnek davranışa imza. Çocuklar bu hareketleri ile yardımlaşmanın mutluluğunu yaşadı. Alışveriş arabasıyla markette dolaşan çocukların alışverişleri renkli görüntüler oluşturdu.

Mahalle Muhtarı Kadir Uğurtay, “Mahallemizin çocukları muhtarlığımıza gelerek ihtiyaç sahibi büyüklerimizi ziyaret etmek istediklerini söylediler. Bir süredir kumbarada biriktirdikleri paralarını çıkartıp bir markette alışveriş yaptık. Alışveriş sonrası evlerinde yaşlılarımızı, büyüklerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaret ile çocuklarımız hem yaşlılarımızı sevindirdiler hem de kendileri bizzat bu hayırlı iş için gayret ettiler” dedi.

İlkokul öğrencisi Yiğit Haydar, “Bugün yaşlılara yardımda bulunduk. Markete gittik onlara ihtiyacı olduğu ürünleri aldık. Yeterince biriktirdiğimiz parayı oraya harcadık. Mutlu oldular, biz de çok mutlu olduk. Allah yardımcıları olsun” dedi.

Ziyarete katılan ilkokul öğrencisi Yusuf Uğurtay, “Bugün bizim için önemliydi çünkü yaşlılarımızı ziyaret ettik. Ben yaşlılarımızı çok seviyorum onların üzülmesini istemiyorum, yardımcı olmayı seviyorum. Bugün pirinç, yağ gibi ihtiyaçlarını giderecek ürünler aldık, iyi yaptık. Kumbaramıza her gün harçlıklarımızı koyduk onları getirdik marketten aldık” dedi.