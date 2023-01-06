Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni yapıldı

Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2023’üncü yıl dönümü Üsküdar Çengelköy’de bulunan Rum Ortodoks Aya Yorgi Kilisesi’nde yapılan ayinin ardından İstanbul Boğazı’nda denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Hristiyan inancına göre 6 Ocak olan Hazreti İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2023’üncü yıl dönümü Üsküdar Çengelköy’de Rum Ortodoks Aya Yorgi Kilisesi’nde düzenlenen ayin ve ardından denizden haç çıkarma töreni ile kutlandı. Despot Smaragdos’un yönettiği ayinin ardından kiliseden çıkan kortej, dualar ederek Çengelköy İskelesi’ne geldi. Despot’un haçı denize atmasıyla 4 kişi bir tekneden buz gibi denize atladı. Kıyasıya yarışta Yunan vatandaşı Dımıtıos Nıfpropuios denizden çıkardığı haçı Despot’a sundu. Despot Smaragdos da Dımıtıos Nıfpropuios’a altın haç kolye hediye etti.