Üsküdar'da denize düşen vatandaşı balıkçılar kurtardı

Üsküdar'da denize düşen vatandaşı balıkçılar kurtardı.

Üsküdar'da denize düşen vatandaşı balıkçılar kurtardı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Üsküdar’da denize düşen vatandaşı balıkçılar kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Üsküdar sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Üsküdar sahilinde bilinmedik bir sebepten dolayı bir vatandaş denize düştü. Vatandaşın denize düştüğünü gören çevredeki kişiler deniz polisine haber verdi. Denizin içinde yardım bekleyen vatandaşın yardımına bir balıkçı teknesi yetişti. Denize can simidi atan balıkçılar ardından denize düşen vatandaşı tekneye çekerek kurtardı. Balıkçı teknesiyle karaya getirilen vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman