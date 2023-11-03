Üsküdar'da evin bahçe duvarına ağaç devrildi

Üsküdar'da aşırı yağış ve rüzgarın ardından bir evin bahçe duvarının üzerine ağaç devrildi.

Üsküdar'da evin bahçe duvarına ağaç devrildi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Üsküdar’da aşırı yağış ve rüzgarın ardından bir evin bahçe duvarının üzerine ağaç devrildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kuzguncuk Mahallesi, Üryanizade Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan ağaç, yağmur ve rüzgarın etkisiyle yolun karşısında bulunan evin bahçe duvarının üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerini şeritlerle kapatarak bir süre araç ve yaya geçişini durdurdu. Devrilen ağacın yarın sabah saatlerinde belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırılacağı öğrenildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman