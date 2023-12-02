Üsküdar'da, Gazze'ye yardım için kampanya düzenlendi

Üsküdar Belediyesi, 15 STK ve yardım kuruluşlarının katılımıyla Gazze’ye gönderilecek yardım malzemelerinin temini için yardım kampanyası düzenlendi. yardım kampanyasının geliri, Gazze’ye ulaştırılacak insani yardım paketlerine katkı sağlaması planlanıyor.

Üsküdar Belediyesi ‘Üsküdar’dan Gazze’ye Gönül Köprüsü’ başlıklı yardım kampanyası düzenledi. 15 Sivil toplum kuruluşu ve yardım kuruluşlarının katılım gerçekleştirdiği yardım Bağlarbaşı Kongre Merkezi’nde başladı. 1 açılışı yapılan yardım kampanyası, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Yardım kampanyasına katılan STK’ların sattığı tüm ürünlerin parasının yardım olarak Gazze’ye gönderileceği ifade edildi. yardım kampanyası 10 Aralık tarihine kadar hizmete devam edecek. Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar’dan başlayan bu yardım ve destek hareketi kimsesizlerin kimsesi olması adına yapılan bu çalışma dalga dalga İstanbul’umuzdan ülkemizin her köşesine yayılsın istiyorum” dedi.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Burada, bir hayır çarşısını, Üsküdar’dan Gazze’ye giden gönül köprüsünün adeta taşlarını örmek adına bir yardım kampanyası düzenliyoruz. Bu hayır çarşımız, bu gönül köprümüz hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen sevgili STK’larımıza, gönüllülerimize, bu güzel çarşıya destek olan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Üsküdar’dan başlayan bu yardım ve destek hareketi kimsesizlerin kimsesi olması adına yapılan bu çalışma dalga dalga İstanbul’umuzdan ülkemizin her köşesine yayılsın istiyorum” dedi.

“Bütün gelirleri Filistin’e Gazze’ye gönderilecek”

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Yakaryılmaz, “15 STK ile birlikte bizde Yetim Vakfı olarak buradaki standımızda yerimizi aldık buradaki tüm satışların, bütün gelirleri Filistin’e Gazze’ye gönderilecek. Burada gıda ürünlerinden giyime, çocuk ürünlerinden birçok ev ihtiyaçlarına kadar ürünler sergilendi” şeklinde konuştu.