Üsküdar'da İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

Üsküdar’da İETT otobüsü motor kısmından alev alarak bir anda yanmaya başladı. Yanan otobüse itfaiye ekipleri müdahale ederken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay 00.00 sularında Kısıklı Mahallesi Bulgurlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Fatih Özen yönetimindeki 34 GA 3896 plakalı 129T Taksim - Bostancı hattında çalışan İETT otobüsünün motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Şoför Özen alevlere yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.

Durumun fark edilmesi üzerine yolcular otobüsten tahliye edilirken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan otobüse su ve köpükle müdahale etti. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yanan otobüs olay yerine gelen vinçle kaldırılarak uzaklaştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.