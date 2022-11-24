Üsküdar'da kadın muhtarlar, kadına şiddete 'dur' demek için mor ve turuncu balonları gökyüzüne bıraktı

Üsküdar Belediyesi ve Kadın Muhtarlar Derneği, ’Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’ne ithafen İstanbul Boğazı’nda etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Üsküdar’dan bindikleri gemi ile denize açılan kadın muhtarlar, İstanbul boğazının ortasında gemiden mor ve turuncu balonları gökyüzüne bırakarak kadına şiddete ‘dur’ dedi.

Üsküdar Belediyesi ve Kadın Muhtarlar Derneği, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü münasebetiyle, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in ve Türkiye’nin farklı illerinden 100 kadın muhtarın katılımıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Valide Sultan Gemisi ile Üsküdar’dan denize açılan kadın muhtarlar, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için ‘dur’ sloganıyla, İstanbul Boğazı’nın ortasında üzerlerinde notlar yazılı olan mor ve turuncu renkli balonlar uçurdu.

"Kadınları mutsuz etmenin bir toplumu, bir dünyayı mutsuz edeceğini buradan haykırıyoruz"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Kadına yönelik şiddetle uluslararası boyutta bir mücadele ediliyor bugün. Biz de Üsküdar’da, Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği’miz ile kadın muhtarlarımızla Valide Sultan Gemisi’nde bir araya geldik. Sözümüz karada dinlenmiyor bir de denizden mesaj verelim dedik. Bu gemiyle Beylerbeyi’nden balonlarla mesajları uçurduk havaya. ’Kadına şiddete hayır’ diyoruz, kadına şiddete dur diyoruz. Kadınları üzmenin, mutsuz etmenin aslında top yekün bir toplumu, bir dünyayı mutsuz edeceğini buradan haykırıyoruz” dedi.

Bursa’dan gelerek ekinliğe katılan muhtar Yurdanur Ülker, "Mahallemdeki kadınların haklarını savunmak için bayanlar artık muhtarlığa gelmeye başladı. Şu anda kadınlar şiddet gördüğü zaman polise jandarmaya gidebiliyor. Her kadın hakkını bilmeli. Hilmi Türkmen beyefendiye teşekkür ediyorum. Buraya geldim ama bu kadar güzel olacağını ummuyordum açıkçası" dedi.