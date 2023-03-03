Üsküdar'da kadını durdurmak için taksiye çarpmıştı, olayın detayları ortaya çıktı

Üsküdar’da bir otomobil sürücüsünün taksiye binmek isteyen kadını taksiye çarparak engellemeye çalıştığı görüntülerin detayı ortaya çıktı. Kadının konuşma bahanesiyle adamın telefonunu aldığı, içinde 800 bin TL değerinde sanal para bulunan telefonun çalınması için 2 kişiyle plan yaptığı, sürücünün de telefonuyla birlikte kaçan şüphelileri durdurmak için taksiye çarptığı öğrenildi.

Üsküdar Beylerbeyi Mahallesi Yalıboyu Caddesi’nde bir otomobil sürücüsü, taksiye binmek isteyen kadını taksiye çarparak engelledi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptıkları incelemede S.Ö. isimli şahsın yanında bulunan F.Ö.’ye telefonunu konuşması için verdiği, araçtan inen F.Ö.’nün telefonla konuşurken yanına gelen bir şahsın telefonu alıp kaçtığı, akabinde F.Ö.’nün de olay yerinden kaçmaya çalıştığı ancak S.Ö. tarafından yakalandığı tespit edildi. F.Ö. ile S.Ö.’nün birkaç gün önce yine telefonla konuşma bahanesiyle tanıştıkları, o esnada telefon numaralarını aldıkları belirlendi. Olay günü buluştuklarında B.G. ve B.K. isimli şahıslarca telefonun çalındığı, telefon içerisinde 800 bin TL değerinde sanal para olduğu, F.Ö.’nün B.G. ve B.K. ile 20 bin TL karşılığında telefonu çalmalarına zemin hazırlayacağı yönünde anlaştığı tespit edildi. Şüpheli B.G. ve B.K. da aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çaldıkları telefonu başka birine teslim ettiklerini beyan etti. Konu ile ilgili yakalanan F.Ö., B.G. ve B.K. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.