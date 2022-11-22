Üsküdar'da, kullanılmayan el örgüsü giyecekler ihtiyaç sahipleri için yeniden örüldü

Üsküdar Belediyesi, teması “Döngüsel & Sürdürülebilir Tekstil” olarak belirlenen Avrupa Atık Azaltım Haftası çerçevesinde düzenlediği etkinlik ile nine ve dedelere örgü ördürdü. Sıfır Atığın ilk basamaklarından biri olan “değerlendir, yeniden kullan” odağında gerçekleştirilen etkinlikte, kullanılmış el örgüsü giyecekler tek tek sökülerek ihtiyaç sahipleri için yeni kıyafetlere dönüştürüldü.

Üsküdar Belediye, ‘Atık Azaltım Haftası’na özel olarak nine ve dedelere kullanılmayan el örgülerinden yeniden kazanılması için kıyafet ördürdü. İkinci Bahar Emekliler Kahvesi’nde buluşan nineler, dedeler ile çocuklar, kullanılmış el örgüsü giyecekleri elbirliği ile söküp yumak haline getirirken tekstil atıklarından çanta yaptı. Hazırlanan yumaklarla ÜKAD kadınlarının desteğiyle atkı, bere örme atölyesi düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde örülen atkı ve bereler, Anadolu’da bir okulda eğitim gören öğrencilere gönderilerek sürdürülebilir çevre ve toplum bilinci oluşturması planlanıyor.

“Anadolu’da bir köy okulunda okuyan çocuklara eldiven, çorap ve kazak olacak”

Düzenlenen etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bu hafta Dünya’da atık azaltma haftası. Önemli bir hafta, bu haftayı ruhuna, anlamına uygun değerlendirmek lazım. ’Gerekmiyorsa tüketme’ Bir şey gerçekten gerekmiyorsa tüketmemek lazım. Gerekiyor ise, az tüketmek lazım. Az olsa da tükettirsen, o tükettiğin atığı değerlendirmek gerekiyor. Atığı da yok saymamak, ya da çevreyi kirletecek bir noktaya taşımamak gerekiyor. Burada muazzam bir faaliyet var, biz bunları tekrar değerlendirmek istedik. Bunlar bere, çorap, atkı oluyor ve tekrar kullanıma hazır hale gelmek kaydıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Anadolu’da bir köy okulunda okuyan çocuklara bunlar eldiven olacak, çorap ve kazak olacak” dedi.