Üsküdar'da kültür sanat sezonu Mahzar Alanson konseriyle başladı

Üsküdar Belediyesi 2023-2024 kültür-sanat sezonu Mazhar Alanson konseriyle başladı. Üsküdar Meydanı’nı dolduran 50 binden fazla kişiye unutulmaz bir konser veren Mazhar Alanson, yakın zamanda hayatını kaybeden Özkan Uğur nedeniyle iki saatlik konser boyunca zaman zaman sahnede duygusal anlar yaşadı. Seyircilerden gelen ‘Sude’ isteğine "Özkan’sız olmaz, çok zor. Ağlarım’’ sözleriyle yanıt veren Mazhar Alanson, seyircileri kırmayarak kapanışı sözlerini Özkan Uğur’la birlikte yazdıkları, bestesi yine Özkan Uğur’a ait ‘Sude’ şarkısıyla yaptı.

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, dün Üsküdar Belediyesi’nin 2023-2024 kültür-sanat sezonu açılışında Üsküdar Meydanı’nda konser verdi. Üsküdar ve İstanbul’un dört bir yanından gelerek meydanı dolduran on binlerce kişiye unutulmaz bir konser veren Mazhar Alanson, sahnede kaldığı iki saat boyunca temmuz ayında hayatını kaybeden Özkan Uğur nedeniyle duygu dolu anlar yaşadı. "Bu gecikmiş bir konser. Biliyorsunuz o gün çok sevgili kardeşimiz Özkan’ı kaybettik. Maalesef o gün vefat etti. Hala boşluğu, acısı içimizde. Onun için ayrı özel bir anma konseri yapacağız. Zaten her zaman gönlümüzde olacak. Şimdi Özkan için döktür bakalım’’ diyen Mazhar Alanson konsere "Yandım Yandım’’ şarkısıyla başladı.

Kapanışı Sude’yle yaptı

Hep Yaşın 19, Güllerin İçinden, New York Sokaklarında, Mecburen, Buselik Makamına, Aşkım Kenarından, Psikopatım, Benim Hala Umudum Var, Sarı Laleler gibi en sevilen şarkılarını seslendiren Alanson, seyircilerden gelen ‘Sude’ isteğine "Özkan’sız olmaz, çok zor. Ağlarım’’ sözleriyle yanıt verdi. Sahnede duygu dolu anlar yaşayan Mazhar Alanson, seyircileri kırmayarak kapanışı sözlerini Özkan Uğur’la birlikte yazdıkları, bestesi yine Özkan Uğur’a ait olan Sude şarkısıyla yaptı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Çok güzel bir sezon bizi bekliyor. Tam dört kuşağın aynı anda sevdiği Mazhar Alanson gibi muhteşem bir sanatçıyla Üsküdar’ın kültür-sanat sezonunu açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tabii içimiz buruk. Özkan Uğur’u yakın zamanda kaybettik. Bütün kaybettiğimiz sanatçılarımızı rahmetle anıyoruz. Üsküdar sıradan bir yer değil, kültür-sanatın, eğitimin, nezaketin, zarafetin, hoşgörünün, tahammülün kesiştiği yer. Cumhuriyetimizin 100. yılında bize de bu yakışır. Çok güzel bir kültür-sanat sezonu bizi bekliyor’’ dedi.

Ekim sonuna kadar devam edecek kültür-sanat sezonu çerçevesinde Üsküdar Belediyesi’nde sergiler, tiyatro oyunları, söyleşiler, atölyeler düzenlenecek. Üsküdar Meydanı’nda kurulan stantlarda Üsküdar Belediyesi’nin kültür-sanat faaliyetleri tanıtılacak ve katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Özkan Uğur yıllar önce verdiği bir röportajda hiçbir anlama gelmese de içlerine işleyen ve inanarak söyledikleri Sude’nin ‘Dahi ya hum’ sözleri için, "Özkanca benim dilim. Şarkıları bestelerken söylediğim şeyler bunlar. Ağzınızla melodiler yaparken anlamsız kelimeler çıkabilir. Mesela ’Sude’ öyle doğmuştur. Şarkının Sude kısmını bitirmiştim. Sonra da Mazhar’a gittim söz yazalım diye. Mazhar da ’Söyle bakayım bana, yazayım’ dedi. Ben de ağzımla yaptığım melodileri söyledim, ’Habuyadafeste falan, al işte sözler bunlar’ dedim. Mazhar da ’Düzenleyerek böyle söylemen daha doğru olur’ dedi ve şarkı da çıkmış oldu’’ demişti.