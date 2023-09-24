Üsküdar'da kültür sanat sezonu Mazhar Alanson konseriyle başladı

Üsküdar Belediyesi, kültür sanat sezonunun açılışını Mazhar Alanson’un konseriyle yaptı. MFÖ ekibinden hayatını kaybeden Özkan Uğur’un anısına düzenlenen etkinlikte, katılımcılar MFÖ şarkılarıyla büyük coşku yaşadı.

Üsküdar Belediyesi, kültür sanat sezonunun açılışını geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur’un anısına Mazhar Alanson’un verdiği MFÖ konseriyle başlattı. MFÖ şarkılarının yanı sıra solo albümlerden de eserler sunulan konserde, katılımcılar keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Şu anda Üsküdar Meydanı’ndayız. 2023-2024 kültür sanat sezonunu açıyoruz. Üsküdar Belediyesi olarak muhteşem bir sezon hazırlığı yaptık. Üsküdar’da gençler, yetişkinler, çocuklar herkes kültüre sanata doyacak. Konserler var, şiirler var, söyleyişiler var, birtakım sanatla ilgili etkinlikler var. Onlardan birinin en güzel örneği Üsküdar Meydanı’nda Türk müziğinin duayeni, büyük ismi Mazhar Alanson ile başlıyoruz sezona. Maşallah gençler çok ilgi ve alaka gösterdiler. İstanbul’un her yerinden gençler var şu anda. Alan tıklım tıklım dolu. Güzel bir konserle sezona merhaba diyoruz. Bütün İstanbullu, Üsküdarlı hemşehrilerimizi bizim kültür sanat faaliyetlerimizi izlemeye, takip etmeye davet ediyorum. Çünkü zaten Üsküdar’ın kodlarında var olan bu güzelliği biz insanlarla buluşturmuş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışır bir sezon hazırlığımızı inşallah hep birlikte görüp yaşayacağız. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum, güzel bir sanat sezonu temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Konsere gelen Yaren Polat, “Organizasyon mükemmel, ortam çok iyi. Üsküdar Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan Feride Karakoç da, “Üsküdar Belediyesi’nin bu organizasyonları için çok teşekkür ediyoruz. Eğlenebildiğimiz, aktif olabildiğimiz, sosyalleşebildiğimiz bir ortamı bize sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Umarım devam eder” dedi.