Üsküdar'da liseli genç denizde kayboldu

Üsküdar Kuzguncuk sahilinde denize giren 8 lise öğrencisinden birisi denizde kayboldu. Kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor.

Üsküdar'da liseli genç denizde kayboldu
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Üsküdar Kuzguncuk sahilinde denize giren 8 lise öğrencisinden birisi denizde kayboldu. Kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Üsküdar Kuzguncuk sahilinde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 8 lise öğrencisi burada denize girdi. Öğrencilerden biri bir süre sonra denizde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından öğrenciyi arama çalışmalarına başlandı. Ekiplerin kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor.