Üsküdar'da marangozhane çatısı alev alev yandı

Üsküdar’da Ahmet Ratip Paşa Köşkü bahçesinde bulunan marangozhanenin çatısı yandı. Alev alev yanan çatı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Üsküdar Acıbadem Mahallesi Ahmet Ratip Paşa Köşkü’nün bahçesinde bulunan marangozhanede çıktı. İddiaya göre, marangozhane çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yanma meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıya sirayet etti. Tadilattaki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.