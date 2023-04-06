Üsküdar'da misafir depremzedeler boğaz turunda oruçlarını açtı

Üsküdar Belediyesi tarafından, ilçede misafir edilen 300 depremzede için boğaz turu düzenlendi. Programa katılan depremzede misafirler boğaz turu eşliğinde oruçlarını açtı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Üsküdar’a getirilen ve TOKİ evlerinde kalan misafir depremzedeler için Üsküdar Belediyesi tarafından boğaz turu düzenlendi. Valide Sultan Gemisi’nde düzenlenen etkinliğe Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ve depremzede vatandaşlar çocuklarıyla birlikte katılım sağladı. Kur’an tilaveti sonrası ezanın duyulmasıyla depremzede vatandaşlar Marmara Denizi’nde oruçlarını açtı. Yemek ikramı eşliğinde boğaz turuna katılan vatandaşlar boğaz manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaşanan deprem felaketi sonrası güzel bir akşam geçiren depremzede çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Düzenlenen iftar sonrası konuşan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, "Bugün sizleri misafir ettik. Biz Ramazan öncesinde de sizlere farklılık olsun diye İstanbul’u ve Üsküdar’ı tanıyın diye misafir ettik. Ramazanın bereketini beraber paylaşalım düşüncesiyle belirli periyotlarla Valide Sultan gemimizde sizleri misafir etmeye devam edeceğiz" dedi.

Depremzede Bünyamin Polat, "Deprem anından Kahramanmaraş’taydık. Depremi bütün şiddetiyle yaşadık. 10 gün boyunca kar-fırtına ile birlikte soğukları gördük. Yeğenimiz enkaz altında olduğu için orada nöbet tutmaya mecbur kaldık. Depremden 15 gün sonra buraya geldik. Üsküdar Belediyesinin tahsis ettiği TOKİ konutlarında kalıyoruz. Şu anda Üsküdar Valide Sultan Gemisinde iftar programındayız. İnşallah birazdan iftarımızı açacağız" dedi.

İftar yemeği sonrası konuşan depremzede Ömer Kişi, "Kahramanmaraş’tan geldik, 5 kişilik bir aileyiz. Üsküdar Belediyesinin bize tahsis ettiği TOKİ konutlarında kalıyoruz. Ailemizle beraber buraya iftara geldik. Başkan Hilmi Türkmen Bey’e teşekkür ediyoruz. Zor bir süreçten geçiyorduk, buraya geldik kendi evimiz gibi rahatız burada" dedi.