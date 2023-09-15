Üsküdar'da motosikletiyle polisi taşıyan genç: 'Bence polis memuru terfi almayı hak ediyor'

Üsküdar’da geçtiğimiz gün meydana gelen olayda muhtar olduğunu iddia eden bir araç sürücüsü yolda tartıştığı motosiklet sürücüsüne silah göstererek tehdit etti. Durumu gören polis memuru yoldan çevirdiği motosikletli ile zanlıyı takip ederek yakaladı. Motosiklet sürücüsü genç yaşadığı anları anlattı.

Üsküdar’da geçtiğimiz Çarşamba günü meydana geldi. Motosiklet sürücü ve otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü muhtar olduğunu belirterek motosiklet sürücüsüne silah gösterdi. Motosiklet sürücüsü durumu trafik polisine bildirdi. Otomobil sürücü olay yerinden uzaklaşırken polis ise yoldan geçen başka bir motosiklet sürücüsü Ömer Uğur’u durdurarak aracı takip ettirdi. Polisi taşıyarak kaçan aracı yakalayan Ömer Uğur yaşadıklarını anlattı.

“Bence polis memuru terfi almayı hak ediyor”

Polis memurunu taşıyan Ömer Uğur, “Şu an kimse bana ulaşmadı ama zaten ayın 13’ünde oldu. Ben şahsen polise bir şey yapılmasını isterim. O polis gibi görevine sadık olan insan belki yoktur. Başkaları olsa belki gitsin der ama o gerçekten çevirip takip ettirdi ve görevini yaptırdı. Bence polis memuru terfi almayı hak ediyor” dedi.

“3 dakika takip sonucunda önünü kestik”

Kovalama anını anlatan Uğur, “O gün polis çevirme yapıyordu, bir araç ile motosikletli arasında tartışma olmuş. Araçtaki muhtar, motosikletli sürücüye silah göstermiş. Tehdit etmiş ve basıp gidince motorcu şikayet ediyor fakat polis memuru yetişemiyor. Ben polis memurunu tebrik ediyorum. Orada beni durduruyor, öndeki aracı takip et dedi. Hemen arkama atladı, ben dengemi kaybettim ama takip ettik. 3 dakikalık takip sonucunda önünü kesmeyi başardık” şeklinde konuştu.

“Silahını vermek istemedi”

Uğur, “Kendisi müdahale etti ama muhtar güçlük çıkardı. Ben muhtarım benim kimliğim var, yanında ruhsatlı silahı varmış zaten vermek istemedi. Baya bir heyecanlandım ama sonradan polis memuru bas gidiyoruz deyince devam ettik. Olayın sonuna kadar kalamadım ama ekiplerden yardım istedi. Ben işime geri dönmek üzere işime geldim” ifadelerini kullandı.