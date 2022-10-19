Üsküdar'da otomobillerden hayalet ekran çalan hırsızlar yakalandı

Üsküdar’da otomobillerden hayalet ekran hırsızlığı yapan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. 32 suç kaydı bulunan şahıs ile 20 suç kaydı bulunan kadın adliyeye sevk edilirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da 9 Ekim tarihinde Gökhan G. isimli vatandaşın park halindeki otomobilinden hayalet ekranın çalınması, ardından 12 Ekim tarihinde Yavuz Ö. isimli vatandaşın park halindeki otomobilinden hayalet ekranının çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık suçlarının faili oldukları tespit edilen Damlanur D. (22) ile Alihan K. (26), Üsküdar’da yakalanarak gözaltına alındı. Alihan K.’nın 32 suç kaydı, Damlanur D.’nın ise 20 suç kaydı olduğu belirlendi. Yakalanan zanlılar Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara teslim edildi.

Öte yandan, şüphelilerden birinin park halindeki otomobilden hayalet ekran çaldığı ve kendisini fark eden güvenlik görevlisini görünce kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.