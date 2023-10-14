Üsküdar'da restorasyonu tamamlanan Şeyh Nevruz Cami yeniden ibadete açıldı

Üsküdar Belediyesi tarafından restorasyon işlemi tamamlanan Şeyh Nevruz Camii yeniden ibadete açıldı.

Üsküdar Belediyesi tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda restorasyon işlemi tamamlanan Çengelköy Şeyh Nevruz Camii yeniden ibadete açıldı. Çengelköy Mahallesi Havuzbaşı sokakta bulunan ve üç farklı yapıdan oluşan camii, Kadiri tarikatına bağlı bir tekke olarak kurulmuş, daha sonra Mevlevi ayinlerine de ev sahipliği yapmıştır. Cami, Cumhuriyet döneminde uzun süre boş kalmış, 1985 yılında onarılarak ibadete açılmıştır.

Üsküdar Belediyesi, caminin tarihi dokusunu korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla restorasyon çalışması başlattı. Restorasyon projesi kapsamında caminin yapısı, mimarisi ve süslemeleri özgün haliyle yenilendi. Ayrıca caminin bahçesi de düzenlenerek yeşillendirildi.

Restorasyon işlemi tamamlanan Şeyh Nevruz Camii, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Açılışa Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz, Vedat Demiröz, eski bakanlar Veysel Eroğlu ve Nurettin Nebati ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkmen: ‘’Üsküdar’ın dört bir yanı tarih’’

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Şeyh Nevruz Camii’nin tarihi ve restorasyonu hakkında bilgi verdi: ‘’ Tarihimize, mimarimize, İstanbul’un hatıraların, ecdadın emanetlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu cami semtimizin güzel yapılarından biri... Ne zaman yapılmış tam bilmiyoruz ama 19. Yüzyılın izlerini taşıyor. Cami cumhuriyet döneminde epey bir süre metruk kalmış. 1985 yılında hayırsever Çizmeci Ailesi tarafından onarılmış ve yeniden cemaatine kavuşmuş. Burası tarihi açıdan da önemli bir nokta.. Biraz ilerimizde 2. Abdülhamit’in yaptırdığı Çengelköy İlkokulu var. Hacı Hanım Çeşmesi var. Burada tarihin nabız seslerini duyuyoruz. Üsküdar’ın dört yanı böyle. Şeyh Nevruz Camii’nin yeniden ibadete açılması, Üsküdar’ın tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkma konusundaki kararlılığını göstermektedir. Caminin restorasyonu sayesinde hem ibadet edenler hem de ziyaret edenler caminin güzelliğini ve maneviyatını yaşayabilecektir” diye konuştu.