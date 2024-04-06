Üsküdar'da Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Üsküdar'da Kadir Gecesi dolayısıyla Şüheda Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Üsküdar'da Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Üsküdar’da Kadir Gecesi dolayısıyla Şüheda Camii’nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

15 Temmuz Derneği Kadir Gecesi’ne özel bir programı düzenlendi. Bin aydan daha mübarek bu gecede dünya birincisi hafızlardan Kur’an-ı Kerim tilaveti dinlendi ve yurdun birlik ve beraberliği için dualar edildi. Şüheda Camii’nde muhafaza edilen kutsal emanetler arasında bulunan Hz. Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerif’i her yıl olduğu gibi bu yılda Kadir Gecesi’nde teravih namazının akabinde halkın ziyaretine açıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb