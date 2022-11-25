Üsküdar'da, şiddet mağduru kadınların yazdığı tiyatro oyunu ile kadına şiddete dikkat çekildi

Üsküdar Belediyesi tarafından kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla, şiddet mağduru kadınların yazdığı ve aralarında şiddet mağduru kadınların olduğu oyuncuların sahnelediği “Bir Varlık Masalı” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Bu sayede aynı zamanda kadına yönelik şiddetin tarihine de dikkat çekildi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde şiddet mağduru kadınlar tarafından yazılıp oynanan “Bir Varlık Masalı” adlı tiyatro oyunu ile kadına yönelik şiddetin geçmişten bugüne uzanan tarihine ışık tutuldu. Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen tiyatro oyunu, Üsküdar Kadın ve Aile Danışma Merkezi’nde (ÜKAD) destek gören kadınlar tarafından yazılarak sahnelendi. İzleyici ile buluşan tiyatro, İslam coğrafyasında öne çıkan Hz. Meryem, Hz. Asiye’nin hayatını konu aldı. Etkinlik çerçevesinde, gördüğü şiddet nedeniyle hayatını kaybeden Özgecan Aslan’ın yaşadıklarına da yer verildi. Gerçekleşen programa çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Günün anlam ve önemine dair açıklama yapan tiyatro oyuncusu Mesude Alçınkaya, “Üsküdar Belediyesi’nde öğretmenim. Arkadaşlarımızla beraber bugün ne yapabileceğimizi düşünürken tiyatro yapmamız gerektiğine karar verdik. Kendimiz yazdık, kendimiz oynuyoruz, kendimiz yönetiyoruz. Şiddeti sadece kadına yönelik olarak düşünmemek gerekiyor. Bu toplumsal bir şey, öncelikle bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Şiddetin tüm çeşitlerine karşıyız, şiddetin olmaması gerekiyor. Bunu vurgulamak için böyle bir oyun sergiledik” dedi.

ÜKAD gönüllüsü Gülşah Hanım, “Bugün oldukça anlamlı bir gün hepimiz için. Çok heyecanlıyız. Kendi yazdığımız, kendi kostümlerimize kadar hazırladığımız bir oyun sergilemeye çalışıyoruz. Dünya tarihinde yaşamış, iz bırakmış kadınlarımızın sesleri olmaya çalıştık. Umarım az da olsa günün anlam ve önemine dikkat çekebiliriz. Farkındalık oluşturabiliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.