Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı, hastaların tahliyesi sürüyor

Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı, hastaların tahliyesi sürüyor

Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı, hastaların tahliyesi sürüyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Üsküdar’da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı, hastaların tahliyesi sürüyor