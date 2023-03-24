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- Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı, hastaların tahliyesi sürüyor
Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı, hastaların tahliyesi sürüyor
Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı, hastaların tahliyesi sürüyor
Üsküdar’da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı, hastaların tahliyesi sürüyor