Üsküdar'da taş duvar çöktü: 2 işçi yaralandı

Üsküdar’da inşaat halinde bulunan bir binanın arka cephesindeki yığma taş duvar çöktü, olayda 2 işçi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat halindeki bir binanın arka cephesinde bulunan taş duvarda çökme meydana geldi. Olay esnasında inşaatta çalışan 2 işçi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı 2 işçinin tedavisini ayakta gerçekleştirdi. Olay yerine tedbir amaçlı AFAD ekipleri sevk edildi. Duvarın çökme nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine gelen Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı olayla ilgili bilgi aldı.

"Bir arkadaşın bacağı sıkışmıştı"

Mahalle sakini Abdullah Kutay, "Çökme olduğunu görünce hemen inşaat alanına geldik. Yaralıların üzerinden taşlar kaldırılıyordu. Bir arkadaşın bacağı sıkışmıştı. Onu çıkardılar, onun dışında çok büyük bir sıkıntı yoktu. Büyük bir ses koptu çökme olunca" dedi.