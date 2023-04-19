Üsküdar’da yıkım esnasında silahla çatıya çıkan şahıs gözaltına alındı.

Üsküdar’da ruhsatsız bir işletmeyi yıkım için gelen zabıta ekiplerini, T.S. isimli kişi çatıya çıkarak silahla engelledi. Çatıda bir müddet silah ile bekleyen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konu ile ilgili Üsküdar Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde; ‘Bugün İlçemiz Mimar Sinan Mahallesi Harem Sahil Yolu Caddesindeki bir işletmenin Üsküdar Belediyesi zabıta ekiplerince saat 09.00 sıralarında gerçekleştirilen tahliye/yıkım çalışmalarında görevlilere, silah teşhiri ve mukavemette bulunan (T.S.) adlı şahıs yakalanmış, şahsın üzerinde (1) adet kuru sıkı silah ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.’