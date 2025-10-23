Üsküdar'daki '90'lar Evi' ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor

Üsküdar’da bulunan "90’lar Evi", ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. 1990’lı yılların kültürünü yansıtan eşyalar, müzikler ve dekorasyonuyla dikkat çeken mekan, her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Üsküdar ilçesi Ferah Mahallesi’nde yaklaşık 6 yıl önce iki arkadaş tarafından hobi amaçla kurulan ve içeriye girenleri adeta zamanda yolculuğa çıkaran ev görenlerin dikkatini çekiyor. Aslı Özgür ve Ahmet Yaman adlı iki arkadaş tarafından kurulan evde o döneme ait televizyon, tuşlu cep telefonları, maytaplar, yiyecek-içecekler ve oyun konsolları gibi birçok obje yer alıyor. Ziyaretçiler, bu evde geçmişteki yaşam tarzını yeniden deneyimleme fırsatı bulurken, özellikle çocukluk yıllarını 90’larda geçirenler duygusal anlar yaşıyor.

"Gelen herkes burada çocukluğunu yeniden yaşayarak eski günlere dönüyor"

İşletmeci Aslı Özgür, yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, "Gelen herkes burada çocukluğunu yeniden yaşayarak eski günlere dönüyor. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Buraya girenler adeta zamanda bir yolculuk yapıyor. Bu yeri açtıktan sonra insanların geçmişe duyduğu özlemin ne kadar fazla olduğunu bir kez daha görmüş ve öğrenmiş olduk. Burada 90’lar dönemine ait oyunlarımız var; Mario, Street Fighter gibi. Eskiden annelerimizin kesinlikle yasakladığı atari salonlarını bilirsiniz. Özellikle erkek çocukları kaçarak gider, bütün gününü orada geçirirdi. Biz de o atmosferi yeniden canlandırdık. Ayrıca o döneme ait yiyeceklerimiz de var: Leblebi tozu, patlayan şeker, cino, çokokrem, ekşi yüzler. O zamanın oyuncaklarını da unutmuyoruz. Çocuklara, bizim çocukluğumuzda hangi oyuncaklarla oynadığımızı göstermeye çalışıyoruz. Özellikle çivili futbol oyunu büyük ilgi görüyor. Gördüklerinde ‘Bu ne?’ diye soruyorlar, oynadıklarında ise inanılmaz keyif alıyorlar. Onun dışında maytaplar, çatapatlar gibi o dönemi hatırlatan küçük detaylar da var " dedi.

"Amacımız geçmiş zamanı hatırlamaktı"

Evi eşi ile birlikte görmeye gelen Hüseyin Zeybek, "Bizim için de çok güzel hatıralar oldu. Çünkü amacımız geçmiş zamanı hatırlamaktı. Eski önlüklerimizi, kasetlerimizi gördük. Hatta ilk kasetimi burada buldum. Çocukluğumuzda üç defa televizyon patlattığımız Mario atarilerinden biriyle yeniden oynadık. Joystick’leri elimize alınca o günlere döndük. Bizim için güzel bir nostalji oldu. O dönemde bakkaldan aldığımız ürünlerin burada olması bizim için çok anlamlı. Her şeyi bu kadar özenle hazırlayanların ellerine sağlık" diye konuştu.

"Çocukluğumuza geri döndük"

Çiğdem Zeybek ise, "Ben sosyal medyada görmüştüm, eşimle beraber gelelim dedik. 90’ları, o yılların hatıralarını ve eski havayı solumak için geldik. Gerçekten çok güzel olmuş, çok da memnun kaldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Tabii ki dikkatimizi çeken birçok detay vardı; kuzine sobalar, eski telefonlar, okul önlükleri. Biz de o mavi önlüklerle büyüdük. Atari oyunları, leblebi tozları. Çocukluğumuza geri döndük" dedi.