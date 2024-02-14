Üsküdar'daki 90'lar evi zaman yolculuğuna çıkarıyor

Üsküdar’da, insanların geçmişe olan özlemini gidermek ve zamanda yolculuğa çıkarmak için Ahmet Yaman tarafından 7 yıl önce kurulan 90’lar evi ücretsiz olarak hizmet veriyor. 90’lı yıllara özgü olan ev eşyaları, teknolojik ürünler, market ürünleri, kıyafetler ve çeşitli araç gereçlerin olduğu ev, ziyaretçilerini eski günlere götürüyor.

Üsküdar’da Ferah Mahallesi’nde yaşayan ve fotoğrafçılık yapan Ahmet Yaman’ın 7 yıl önce oluşturduğu ’90’lar Evi’ ile ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkartıyor. Eve giren ziyaretçiler 90’lı yıllara ait eşyalara bakıp geçmişe olan özlemini gideriyor. 90’lı yıllara ait eşyaları toplayarak bu evi hayata geçiren ve insanlardan olumlu tepkiler alan Yaman, insanlara hatıralarını tekrar hissettirmenin müthiş bir his olduğunu ifade etti.

"Amacımız 90’lar farkındalığı oluşturmak"

90’lar evinde görevli olan Ahmet Yaman’ın kardeşi Halit Yaman, "Burayı abim Ahmet Yaman kurdu. Buranın kuruluş amacı insanlara doksanları yaşatmak ve doksanlar farkındalığını oluşturmaktı. Buradaki her eşyayı insanların evlerinden tek tek toparladık. Her eşya ile mutlaka bir hatıra var. İçeriye girdiğimizde o babaannemizin evi gibi kokan hatırayı alıyorsunuz. İnsanlar buraya geldiklerinde mutlaka yeni insanlarla tanışıyorlar ve eskilerden konuşuyorlar. Bazen buradaki eşyalarla olan hatıralarını çocuklarına anlatıyorlar. Aslında çocuklarına geri dönüyorlar. Çoğu kişi bu eşyaları görüp ağlıyor veya güzel bir anısı aklına gelip kahkaha atıyor. Burada koleksiyon ürünlerimiz de var buraya girişler ücretsiz amacımız para değil 90’lar farkındalığı oluşturmak" diye konuştu.