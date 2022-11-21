Üsküdar'ın inovasyon merkezi ' Atölye Üsküdar' açıldı

Üsküdar Belediyesi, teknoloji alanında çeşitli etkinlikler ve kişisel gelişim odaklı programların düzenleneceği inovasyon merkezi Atölye Üsküdar’ın açılışını gerçekleştirdi. Açılış programında yapay zeka, girişimcilik ve teknoloji, metaverse konulu workshop ve etkinlikler gerçekleşti. Atölye Üsküdar ile birlikte çocuk, genç ve yetişkinlere teknolojinin yön verdiği eğitici aktivitelerle bir araya getirmeyi planlıyor.

Üsküdar Belediyesi, çeşitli etkinlik ve kişisel gelişim odaklı aktivitelerinin gerçekleştirileceği inovasyon merkezi Atölye Üsküdar’ın açılışı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katıldığı programla gerçekleşti. Üsküdar Belediye binasında bulunan Atölye Üsküdar’ın açılış programı yapay zeka, girişimcilik ve teknoloji, metaverse konulu workshop ve etkinliklerin düzenlendiği özel bir programla yapıldı. Atölye Üsküdar ile birlikte Çocuklar, gençler ve yetişkinleri bilimin ve geleceğin teknolojilerinin yön verdiği eğitici aktivitelerde ve worksoplarda bir araya getirmesi planlanıyor.

“ Burası hem bir vizyon, hemde girişimcilik adına eğitim merkezidir”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Burası Üsküdar Belediyemizin hizmet binası. Bugün yeniden açılışını yapacağımız Atölye Üsküdar, buraya gelen gençler burayı görüyorsunuz az çok biliyorsunuz. Şimdi yeni haliyle tam bir girişimcilik ve inovasyon merkezi haline gelmiştir. Nasıl ki kütüphanemiz 7/24 yaşayan kütüphane sadece Üsküdar’da değil İstanbul’da ve civar illerden de gelen gençlerin adeta önemli bir limanı haline geldi. Şimdi bu atölyede aynı hali, aynı fonksiyonu icra edecektir. Burası hem bir vizyon, hemde girişimcilik adına eğitim merkezidir. Burayı mutlaka tanımanız, burada mutlaka kendinize zaman ayırmanız gerekmektedir” dedi.

“ Gençler için gerçekten güzel bir proje”

Programa katılan Barış Mert, “Gençler için gerçekten güzel bir proje. Üsküdar Belediyesi’nin yaptığı bu proje çok değerli bizim için. Burası bize uzak olmasına rağmen projelere katılacağız. Elimizden geldiğince sınıfımızla, kulübümüzle burada ki etkinliklere katılmaya devam edeceğiz. Buradan bir çok şey öğreneceğimizi biliyoruz, bize bir çok şey katacağının farkındayız” dedi.