Üsküdar Marmaray'da seferler durduruldu, yolcular peronlardan dışarı çıktı

Üsküdar Marmaray durağında tren seferi durduruldu, yolcular ise peronlardan dışarı çıktı. İstasyonda, acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir şeklinde anonslar yapıldı.

Üsküdar Marmaray'da seferler durduruldu, yolcular peronlardan dışarı çıktı
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Üsküdar Marmaray durağında tren seferi durduruldu, yolcular ise peronlardan dışarı çıktı. İstasyonda, "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldı.

Üsküdar’da Marmaray durağında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tren seferi durduruldu. Peronda bulunan yolcular ise trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi. İstasyonda ise "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldığı gözlendi.

Üsküdar Marmaray'da seferler durduruldu, yolcular peronlardan dışarı çıktı
Üsküdar Marmaray'da seferler durduruldu, yolcular peronlardan dışarı çıktı