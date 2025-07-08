Uslanmayan uyuşturucu satıcısı 4 bin sentetik hapla yine yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla; bir yıl önce uyuşturucu satışı yaparken yakalanan, hakkında yasal işlemler yapılan bir şahsı, bir yıl sonra aynı gün yine aynı suçu işlerken kıskıvrak ele geçirdi. Yakalanan şahsın ev ve "zula" olarak tabir ettikleri yerlerden, piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 3 bin 903 adet sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımından kullanılan metamfetamin maddesi çıktı.

Ayvalık’ta narkotik polisinin aylarca süren fiziki takipleri ile sokak çalışmaları sonucunda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen ve daha önce yine uyuşturucu satışı yapmaktan sabıkalı 28 yaşındaki A. D. isimli şahsı suçüstü yakaladı.

Polis ekiplerinin yaptıkları aramalarda şahsın evinden ve uyuşturucu maddeleri sakladığı bir başka evden toplam 3 bin 903 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 ayrı parça halinde 1.33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

A.D.’nin bir yıl öncede uyuşturucu ve yüklü miktarda sentetik hap satışı yaparken yine Ayvalık Narkotik ekipleri tarafından yakalandığı ve adli mercilere teslim edildiği öğrenildi.

A.D., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.