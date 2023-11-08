Üst aramasında 336 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis ekiplerinin üst araması yaptığı kişiden 336 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Üst aramasında 336 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde polis ekiplerinin üst araması yaptığı kişiden 336 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerinin, Hacı Ahmet Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek durdurduğu Ş.B.’nin (28) yapılan kaba üst aramasında; 336 adet sentetik uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Konuyla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldı.