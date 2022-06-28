Usta isim Cüneyt Arkın'ın acı haberinin ardından ünlü isimler hastaneye geldi

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın ölüm haberinin ardından ünlü isimler de başsağlığı için hastaneye geldi.

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  • 28.06.2022 11:36
  • Güncelleme: 28.06.2022 12:57
Usta isim Cüneyt Arkın'ın acı haberinin ardından ünlü isimler hastaneye geldi
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın’ın ölüm haberinin ardından ünlü isimler de başsağlığı için hastaneye geldi.

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetti. Arkın’ın ölüm haberinin ardından ünlü isimler de yakınlarına başsağlığı dilemek için hastaneye geldi. Hastaneye gelen şair Ahmet Selçuk İlkan, "Böylesi acılara bazen sözler kifayet etmiyor. Şüphesiz ama tek tesellimiz onun bıraktığı önemli eserler ve değerli anılar. Efsaneler asla ölmez. İnsanlar ancak unutulduğu zaman ölür. Ama unutulmayacak bir aktörümüz sanatçımızdı. Ve yıllar yılı hepimizin hatıralarında belleğinde çok güzel izler bırakmış bir sanatçımızdı. Acılar hatıralarıyla teselli bulur. Bütün ulusumuz başı sağ olsun. Her ölüm erken ölümdür derler ya. Gençliğimin en güzel yıllarını yitirmişim gibi hissediyorum. O her şeyden önce çok iyi bir insandı. Hem sanatıyla hem insanıyla hem vefasıyla çok güzel bir insandı. Sayfalar dolusu, romanlar dolusu yazılacak bir değerdi. Sağlığında da kadri bilinen bir insandı. İnşallah onu kitaplarla, anılarıyla, her seven onu anlatarak yaşatır. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

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Ünlü kumaşçı İliya Roditi Gülerşen, "Ben üzüldüm. İyi bir insandı. Onun filmleri tavan yapacaktır. Zaten onu hep izliyorduk. Ben kumaşçıyım Beyoğlu’nda. Kumaş almaya gelirdi sık sık" diye konuştu.

Ünlü oyuncu Tamer Yiğit ise, "Türk sinemasının, Türk seyircisinin başı sağ olsun. Cüneyt Arkın demek sinema demekti. Sinema demek Cüneyt Arkın demekti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunmak için buraya geldik" ifadelerini kullandı.

İHA

Editör
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