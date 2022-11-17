Usta isimlerden ders alan 140 öğretmenden konser provası

İstanbul’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘’Öğretmenler Günü’’ dolayısıyla düzenlenecek konserde sahne alacak 140 öğretmen, usta müzisyen Aylin Şengün Taşçı ile birlikte prova yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığınca ‘’Öğretmenler Günü’’ dolayısıyla 140 öğretmen 25 Kasım’da Maslak TİM’de Türk Müziği ziyafeti verecek. Aylin Şengün Taşçı, Eda Karaytuğ, Bekir Ünlüataer, Umut Akyürek ve Melihat Gülses’in de sahne alacağı konserde öğretmenlerle birbirinden keyifli şarkılar söyleyecek. Aylin Şengün Taşçı, 140 öğretmenle birlikte Zincirlikuyu Anadolu Lisesi’nde konser provası gerçekleştirdi. Taşçı, konseri heyecanla ve mutlulukla beklediklerini dile getirdi.

‘’Bizim için çok güzel ve özel bir çalışma oldu’’

Konuşmasının başında konser hakkında bilgi veren Aylin Şengün Taşçı, ‘’Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerimizden oluşan 140 kişilik büyük bir koro ile 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler için hazırlanıyoruz. Bizim için çok güzel ve özel bir çalışma oldu. Altyapısında profesyonellik olmasa da müziğe yatkın olan, Türk müziğini seven öğretmenlerimiz arasında küçük bir sınav yaparak onların içinden yetenekli olan arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Onlarla yaklaşık 2 aydır güzel bir provayla hoş bir repertuvar ortaya çıkardık. Hepsi çok heyecanlı, öğretmen olarak böyle bir etkinliğin içinde yer almak, aynı zamanda müziğe bu kadar yakın olmak herkesi çok mutlu ediyor. Benim de bu kadar yetenekli öğretmen arkadaşlarımla çalışmaktan duyduğum hazzı anlatmam mümkün değil. Ben de herkes gibi sonucunu heyecan ve mutlulukla bekliyorum’’ dedi.

‘’Heyecan ve mutlulukla dolu bir akşam olacak’’

Konser için çok heyecanlı olduklarını belirten Taşçı, ‘’25 Kasım’da gerçekleştireceğimiz konserin daha da büyük bir heyecana sahip olması için 4 değerli sanatçı dostlarımız da bizimle birlikte olmayı kabul ettiler. Bakanımız Mahmut Özer’in huzurunda, değerli hazirunun karşısında koromuza eşlik edecek arkadaşlarımız Eda Karaytuğ, Bekir Ünlüataer, Umut Akyürek ve Melihat Gülses olacak. Onlarla kendimizi daha güçlü hissedeceğiz. Türk müziğinin en sevilen ve bilinen eserlerini bir araya getirmek istedik. Prova sırasında bütün öğretmenlerimiz eserlerden çok büyük bir zevk alarak çalıştılar. Dolayısıyla dinleyenler de çok zevk alacaklar. Her anı ve saniyesi heyecan ve mutlulukla dolu bir akşam olacak’’ şeklinde konuştu.

Koroda bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Dilek Demirhan, "Bakanlığımız bize hobilerimizi ve yeteneklerimizi ortaya koyacağımız bir imkan sağladı. Provalarımızda çok güzel geçiyor ve izleyicilerle buluşmak için de çok heyecanlıyım. Geçmiş yıllarda da bakanlığımızın organize ettiği bir koroda görev almıştım. Bu yıl da Aylin Hoca ile çalışıyoruz, çalışmalarımız çok keyifli geçiyor. Çok güzel bir sinerji var, müzik adına bir şeyler yapmak isteyen gönüllü insanların bir araya geldiği bir topluluk olduk’’ ifadelerini kullandı. Provanın ardından sahnede toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.