Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi

İstanbul'da hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın cenazesi hastaneye gelen ailesine teslim edildi. Babasının cenazesini teslim almaya gelen oyuncu Murat Arkın, 'Bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsurdu Cüneyt Arkın' dedi.

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  • 29.06.2022 11:59
  • Güncelleme: 29.06.2022 14:37
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

İstanbul’da hayatını kaybeden Cüneyt Arkın’ın cenazesi hastaneye gelen ailesine teslim edildi. Babasının cenazesini teslim almaya gelen oyuncu Murat Arkın, ”Bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsurdu Cüneyt Arkın” dedi.

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın geçtiğimiz gün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının cenazesini hastaneye gelen ailesi teslim aldı. Arkın’ın cenazesinin Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne götürüldüğü öğrenildi. Usta sanatçı için yarın Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören düzenlenecek. Arkın, törenin ardından Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

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“Babam ülkemiz için birleştirici bir unsurdu”

Babasının cenazesini teslim almaya ailesiyle birlikte gelen oyuncu Murat Arkın, “Yarın törende zaten gerekli her şeyi söyleyeceğiz. Ama şunu bilmek önemli. Herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsurdu Cüneyt Arkın” dedi.

İHA

Editör
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