Usta oyuncu Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce insanın katıldığı cenaze namazı sonrası usta oyuncu son yolcuğuna uğurlandı.

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır için bugün Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Hülya Avşar, Şenol Güneş, Nuri Alço, sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Hülya Avşar, "Ben yine reklamlarda oynayacak, yine bizlerle olacak diye düşünürken şoka girdim. Ara ara yoğun bakıma giriyordu ve eninde sonunda iyileşip çıkıyordu. Yaşı da genç. Bilemiyorum, artık bu haberlere alışır olduk. Kadir ile olan filmlerimizi düşününce, ne bileyim insan bir başka oluyor. Yeşilçam’ın değerlerinin yavaş yavaş kaybolması beni çok üzüyor. Çünkü ben de Yeşilçam’dan gelen bir oyuncu olarak, Yeşilçam benim için bambaşka. Elimizde kalanlara dört elle sarılmak geliyor içimden. Onların değerini nasıl biliriz onu düşünüyorum. Çünkü her böyle kaybımızda bunları düşünüyoruz ama sonra unutuyoruz. Bu durumda ne denir bilmiyorum" dedi.

Sinema dünyasının çok değerli bir insanı kaybettiğini ifade eden Şenol Güneş, "Konuşmalarıyla, ilişkileriyle, sevgi saygı içerisinde sanatını icra ederken ülkenin sorunlarına da duyarsız kalmamaya çalıştı. Elinden geldiğince insanlara, ülkemize katkı yapmaya çalıştı. Çok değerli ağabeyimizi, dostumuzu kaybettik. Sinema dünyası çok değerli insanını kaybetti. Allah mekanını cennet eylesin, kalanların da başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Cenaze namazı sonrası okunan duaların ardından Kadir İnanır’ın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konularak, dualar eşliğinde defnedileceği Ulus Mezarlığı’na götürüldü.